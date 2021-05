Kraftige regn- og tordenbyger rammer dele af Danmark søndag aften

Fra sidst på eftermiddagen kan regn- og tordenbyger bevæge sig op over den sydlige del af Jylland fra sydvest, og bygerne kan være med skybrudsagtig regn og hagl.

Risikoen er i første omgang størst over den sydlige del af Jylland og måske også på Fyn.

I aftentimerne bevæger området med stedvis kraftige byger sig op over en større del af Jylland, og i nattetimerne er det primært over den centrale og nordlige del af Jylland, at risikoen for kraftige byger er størst.