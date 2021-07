Kraftige byger med risiko for skybrud rammer dele af Danmark lørdag

Allerede i de sene morgentimer er der over den sydlige del af Jylland dannet byger, der er relativt kraftige. Over den østlige del af Danmark skinner solen derimod pænt fra morgenstunden, mens det er mest skyet, men overvejende tørt over den nordlige del af Jylland.



Området med særlig ustabil luft breder sig i formiddagstimerne op over den sydvestlige del af Danmark, og det giver anledning til dannelsen af talrige byger.

Kan give skybrud, torden, hagl og kraftige vindstød

De vil især blive kraftige i den centrale og sydlige del af Jylland, hvor de fra sidst på formiddagen kan være med skybrud, torden og kraftige vindstød, der lokalt kan nærme sig stormstyrke. Det kan heller ikke udelukkes, at der kan være hagl i forbindelse med bygerne.