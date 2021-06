Kraftig torden har på ny kurs mod Danmark

Knap har søndagens tordenvejr forladt landet, førend et nyt melder sig på banen.

Mandag kan således byde på en vejrmæssig gentagelse, hvor kraftige regn- og tordenbyger bevæger sig op over Danmark fra syd først på dagen. Og der er igen risiko for skybrud i store dele af landet.

Vi kommer dog til at se en anden placering af regnen, for mens det i første omgang var de sydvestlige egne, primært Sønderjylland og Fyn, der blev ramt af de kraftigste byger med skybrud søndag, vil Fyn, Lolland, Falster og Sjælland i højere grad ligge i skudlinjen for mandagens byger.

Her vil en større ansamling af tordenbyger med stor sandsynlighed blive dannet over Tyskland i nattens løb for så at tage en kurs op over Østdanmark mandag morgen og formiddag.

Placeringen af de kraftigste byger er endnu usikker, men meget tyder på, at det bliver i området fra Østjylland og østpå hen over Fyn til Sjælland, at risikoen er størst.