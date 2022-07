Kraftig regn og torden rammer Danmark i dag

Risiko for torden

I eftermiddag intensiveres fronten, der på dette tidspunkt ligger på tværs af landet fra det nordvestlige Jylland ned til Lolland og Falster. Dermed er der udsigt til kraftige regnbyger, der lokalt kan være med torden.

Der er fortsat mulighed for sommervejr i det nordligste Jylland og i Nordsjælland, men sidst på eftermiddag ankommer fronten også her og sørger for et markant skifte i både temperatur og vind.

Dagens regn kan få afgørende betydning for den danske Tour de France start. Det kan du læse meget mere om her.