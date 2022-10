Kommuner sparer valgsteder væk – ekspert ryster opgivende på hovedet

I byerne har valgstedernes placering derimod en større betydning.

- Hvis man tidligere har været vant til, at man kunne gå eller cykle fra sit hjem til sit valgsted, så kræver det pludselig mere planlægning for den enkelte at transportere sig. Det kan betyde, at nogle ikke kommer afsted, siger han til Sjællandske.

Roger Buch er enig og tilføjer, at danskerne ude på landet er "elitevælgere", der generelt er bedre til at stemme end borgerne inde i byerne. Det skyldes især de to gruppers aldersforskel.

- Vælgerne inde i byerne er en del yngre. De er langt mindre motiverede end de ældre vælgere. Hvis der eksempelvis er lang kø til et valgsted, falder de oftere fra, siger han.

Brevstemmer kan påvirke valgdeltagelsen negativt

Roger Buch fortæller, at flere og flere danskere er begyndt at brevstemme, blandt andet fordi det er blevet sværere at stemme på valgdagen.

Samtidig har kommunerne i et forsøg på at få valgdeltagelsen op gjort meget for at gøre det nemmere at brevstemme.

Men det koster mere for kommunerne, når befolkningen brevstemmer, end når de møder op på valgdagen, påpeger Roger Buch.