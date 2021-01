Kommuner skruer op for private lyntests

Testkapaciteten på de 30.000 lyntests bliver i øjeblikket langt fra udnyttet, men det skal der laves om på nu til glæde for det kommunale plejepersonale, mener både justitsministeren og KL-formanden.

- På den måde kan vi få flest muligt medarbejdere testet på plejehjem, døgninstitutioner og dagtilbud, siger Jacob Bundsgaard.

Ifølge de private testudbydere vil kapaciteten af lyntests øges til 60.000 fra februar.

Skal passe på sårbare medarbejdere

Lyntesten til det kommunale plejepersonale er et tilbud, siger Jacob Bundsgaard, og KL-formanden opfordrer kraftigt de kommunale medarbejdere til at tage imod det.

- Det er utrolig vigtigt, at vi passer på vores mest sårbare, som risikerer at blive alvorligt syge af covid-19. Vores medarbejdere gør en kæmpe indsats for at hjælpe andre, så vi skal også at passe på dem, siger Jacob Bundsgaard.

Ifølge Nick Hækkerup har den danske stat afsat midler til en omfattende aftale med de private leverandører af lyntests, da tests er et altafgørende redskab til at få knækket smittekæderne.