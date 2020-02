Koldere vejr på vej - nattefrost og måske slud og tøsne

Efter en rekordvarm januar og en varm start på februar vil vejret i starten af den kommende uge blive betydeligt koldere.

Frem til onsdag er der risiko for nattefrost, og nogle steder i landet vil man måske kunne se snefnug i luften.

Læs også Jonna og Jens fik firlinger: 11 år senere gik Jonna i sort

Køligere og mere tør luft, der med vindstød af stormstyrke blæste ind over Danmark natten til søndag, var startskuddet til det mere almindelige februarvejr, vi skal have i starten af ugen.

Et lavtryk skal fra området nord for Skotland i løbet af tirsdagen ned over Danmark. Herefter åbnes der kortvarigt for, at koldere luft fra nord kan strømme ned over landet.

Læs også Musical søgte en rolig hund til birolle: 2-årige Milo fik tjansen

Måske allerede slud natten til mandag

Lavtrykkets fronter skal allerede natten til mandag op over den sydvestlige del af Danmark fra sydvest med nedbør, der de fleste steder vil falde som regn.

Lokalt kan nedbøren dog gå over i slud ved temperaturer på en enkelt eller to graders varme.

I Nordjylland, hvor det bliver klart vejr, er der natten til mandag risiko for temperaturer under frysepunktet. Der er dermed også risiko for glatte veje i nat og mandag morgen.

Prognose for mandag klokken 17: Nedbøren kan falde som slud og tøsne i den nordligste del af Jylland. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Vinterlig nedbør i Nordjylland

Mandag bevæger fronten sig videre mod nord, og især i aftentimerne kan nedbøren over Vendsyssel og Læsø falde som slud eller tøsne.

I takt med at lavtrykket passerer Danmark, vil vinden i løbet af tirsdagen gradvist dreje fra vest og mod nord.

Læs også Dykkere sendt i vandet efter arm fra skelet - men fundet tog en drejning

I første omgang ventes der nordenvind i Vendsyssel , hvor temperaturerne vil ligge omkring et par graders varme, men i løbet af tirsdagen får hele landet vind fra nord og temperatur, der falder til to til fire grader.

Tirsdag kan der fortsat komme byger, der stedvis kan være med slud eller endda tøsne.

Prognose: Temperatur natten til onsdag klokken fire. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Koldt natten til onsdag

Natten til onsdag klarer det op, og temperaturerne vil i stort set hele landet falde til under frysepunktet. De fleste steder er der derfor udsigt til en kold nat med omkring et par graders frost.

I Jylland, hvor det bliver koldest, kan temperaturen midt på natten nå ned til -5 grader. Det vil i så fald blive årets hidtil laveste temperatur.

Syvdøgnsskemaet fra TV 2 VEJRET. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Kun kortvarigt

Det mere almindelige februarvejr varer dog kun ganske kort.

Allerede onsdag ventes lunere luft igen at strømme ind over Danmark fra vest med dagtemperaturer mellem fem og otte graders varme.

Læs også Cykeldemonstration vil have færre biler i centrum