Kold og solrig april var langt fra det normale

Våd afslutning

Bedst som man troede, at der ikke skulle komme mere nedbør i april, valgte måneden at komme med en lille overraskelse til slut.

Et lavtryk over den sydøstlige del af Danmark sørgede for, at Bornholm fik det vådeste døgn i april i 23 år. Hele 47,7 millimeter nedbør faldt der i løbet af 24 timer ved Østerlars, hvilket er den 10. største mængde nedbør på et døgn i april.

Sammenlagt ender april 2021 med 23 millimeter nedbør, hvilket kun er lidt mere end halvdelen af den normale mængde nedbør i april.