Kold og blæsende genåbningsdag, men solen vil skinne

Her fra morgenstunden ligger temperaturen på 4-7 grader, så ingen morgenfrost.

Der er en del skyer over landet i forbindelse med fronten, men stort set ingen regn. Der er en meget lille risiko for et par dryp, når koldfronten passerer, men det bliver meget lokalt.

Til eftermiddag har koldfronten passeret landet, og der kommer en del sol, men også drivende skyer.