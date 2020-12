Kold juleaften i vente - lokalt kan der falde sne

Falder der nedbør for tidligt på dagen, vil temperaturen være for høj til, at bygen vil være hvid. Så vi er ude i at lede efter et halmstrå, men det er for tidligt at udelukke et lokalt julemirakel.

Juledag

Oven på en grå december venter der næsten fuld sol juledag.

Vi kan stå op til en frostkold morgen, hvor termometeret kan nå ned på minus 5 grader.

Det er perfekt vejr til en gåtur ovenpå julemaden, og flere steder vil temperaturen ikke komme meget over én grad.