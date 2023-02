Køligt vejr og solskin i hele landet

Efter en kølig morgenstund er der udsigt til, at det klare vejr fortsætter dagen igennem med solrigt vejr til næsten hele landet.

De fleste vil således stå op til mellem 0 grader og 5 graders frost. Det er stort set kun langs kysterne, at temperaturen holder sig over frysepunktet i morgentimerne.

En stille og klar nat har fået temperaturen i det meste af landet til at falde til under frysepunktet.

I løbet af formiddagstimerne kan der dog drive nogle skyer forbi Bornholm og skygge lidt for solen. Meget tyder imidlertid på, at solskinsøen også vil få det solrigt det meste af dagen ligesom resten af landet.

Føles koldt

I eftermiddag står den fortsat på solrigt vejr over hele Danmark. Dog kan der særligt over de vestlige landsdele dannes lidt spredte skyer på eftermiddagshimlen.

Når det bliver varmest, er det med 5 til 6 grader på termometrene. Men det vil dog føles noget køligere på grund af vinden.

En let til jævn vind fra nordlig retning vil få det til at føles omkring frysepunktet mange steder.

Solen er kommet så højt på himlen, at med noget læ bliver der alligevel rig mulighed for at mærke solens varme stråler.