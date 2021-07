Kølig tirsdag med enkelte byger

Dermed bliver tirsdagsvejret en lidt broget omgang.

Bedst plads til solen i formiddagstimerne

Det er, mens dagen stadig er ung, at der vil være mest solskin. Især den østlige del af landet vil frem til middag have nogen eller en del sol.

Over de vestlige egne er det primært i Nordjylland, at solen kan kaste sit lys over jyderne. Resten af Jylland og til dels Fyn vil være præget af skyer fra dagens start. Sidst på formiddagen kan der endda dukke enkelte lette byger op.

I løbet af formiddagen blæser det op, og i Nordvestjylland kan vindstødene nå stiv kuling.