Købmænd plages af stigende antal tyverier

Det er ikke alle tyverier, der opdages, men købmanden vurderer, at hans butik udsættes for tyveri to til tre gange om ugen.

Det er ikke kun i Risskov, at butiksejere oplever et stigende antal butikstyverier.

- Man tør snart ikke have varer på hylderne, for hvis ikke vi selv stopper tyverierne, så spreder rygtet sig om, at man bare kan gå i Spar Risskov og stjæle, siger købmanden.

Salling ønsker ikke at oplyse det præcise beløb, der hvert år ender i tyvenes lommer. Men dagligvarekæden fortæller til TV 2, at der årligt er tale om et trecifret millionbeløb.

Hos Dansk Erhverv arbejder man på at få et overblik over, hvad de mange tyverier koster den danske detailbranche.

Flere købmænd landet over, som TV 2 har talt med, fortæller, at de har fået travlt med at spotte tyve på deres videoovervågning – og med god grund.

- Hver gang, der forsvinder en vare, der ikke bliver betalt for i butikken, bliver det en omkostning. Det betyder, at man er nødt til at sætte prisen op, siger Henrik Lundgaard Sedenmark, der er fagchef for betalinger og detailhandelssikkerhed i Dansk Erhverv.

Savner at se politiet

På trods af et stigende antal tyverier fortæller flere købmænd, at det kan føles formålsløst at anmelde det til politiet.

- Det er aldrig sjovt at tage en tyv, og når man så får at vide, at politiet ikke har brug for at snakke med vedkommende, er det frustrerende, fortæller Spar-købmand Peter Stausholm fra Risskov.

Det billede er generelt for branchen, fortæller Jannick Nytoft fra DSK, der ofte hører fra sin medlemskreds på næsten 1500 butikker, at de kæmper med at få politiet til at reagere på deres anmeldelser.

- Retssamfundet spiller fallit, når man som politi ikke gør noget ved kriminalitet. Hvis man bare lader kriminaliteten vokse, hvor ender vi så?

Med politiet i røret bliver købmændene bedt om at udfylde en digital anmeldelse af tyveriet i stedet for at vente på, at politiet rykker ud.