Klassen kom med studenterhue to år efter sønnens død

Fejres på sin fødselsdag

Andreas Byskov Sarbo bliver hvert år fejret på sin fødselsdag, hvor familie og venner kan være sammen om at mindes.

Derfor var gymnasieklassens gestus også en måde at vise, hvordan liv og lys kan blive til sprækker i mørket.

- At gå i gymnasiet er et tæt sammenhold, hvor man former hinanden og sig selv. Andreas var en del af klassen, som pludselig blev rykket væk, og der synes jeg, det var fint, at de ville have ham med på den sidste dag.