Klar til at ringe 112 og bruge nøgler i selvforsvar

Over hele landet har sagen vakt opsigt, for det tyder på, at Mia Skadhauge Stevn bare var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

På sociale medier deler folk deres medfølelse og frygt for at færdes alene om natten, ligesom hashtagget #textmewhenyougethome er begyndt at trende.

For selvom man ifølge statistikkerne ikke skal frygte at blive dræbt på vej hjem fra byen, er den slags sager med til at plante en frygt. Det bekræfter en række kvinder, TV 2 har talt med.

- Jeg ved godt, det sker sjældent, men hvad nu hvis jeg var den ene, siger 21-årige Sophie Kanne fra Silkeborg til TV 2.