Kig op – to planeter mødes på himlen i sjældent syn

Der er en ekstra god grund til at kaste et blik op på aftenhimlen onsdag, hvor et særpræget syn vil kunne ses efter solnedgang.

Onsdag aften efter solnedgang kan planeterne Venus og Jupiter ses lige ved siden af hinanden på aftenhimlen – næsten stik vest. Når planeterne er tættest, er de under én grad fra hinanden.

Solen går ned mellem klokken 17.35 og 17.57 onsdag eftermiddag, og allerede kort tid efter solnedgang vil man kunne se, at der er to lysende objekter på aftenhimlen – næsten stik vest.

Jo mørkere himlen bliver, jo tydeligere træder de to planeter frem.

Især fra klokken 19 og et par timer frem – inden planeterne går ned – vil det betagende skue være meget tydeligt.

Sjælden konstellation

Den mest lysstærke af planeterne er Venus, mens Jupiter er mindre lysstærk.

Jupiter er dog mere end ti gange så stor som Venus – og er den største planet i solsystemet.

Men da den befinder sig meget længere væk fra Jorden, synes den mindre på himlen.

Venus er derimod det mest lysstærke objekt næst efter Solen og Månen.

I virkeligheden er Jupiter og Venus meget langt fra hinanden, men perspektivet og deres indbyrdes placering i deres baner om Solen får det til at se ud, som om de er naboer på himlen.

Når planeterne står nærmest onsdag aften, vil der være under én grad mellem dem.

Til sammenligning fylder Solen og Månen cirka en halv grad på himlen.

Senest at Venus og Jupiter stod nær hinanden på himlen, var i 2014, og der var de ikke nær så tæt på hinanden, som tilfældet bliver det onsdag aften.

Det er derfor et sjældent syn, at to så lysstærke planeter står så tilsyneladende tæt på hinanden.

Skyer og tåge kan drille i dele af landet

For at se planeterne på himlen kræves det naturligvis, at vejret er klart.

De bedste betingelser for at se Venus og Jupiter har man over store dele af Sjælland, Bornholm og Jylland og på Nordfyn.

Skydække kan dog kaste sand i maskineriet for stjernekiggere og amatørastronomer på det sydlige Fyn, i Sydjylland og ved flere kyststrækninger.

Derudover dannes der i aftenens løb tåge mange steder over land, der også kan hindre det flotte syn.