Kendt DJ smed ti kilo på én måned med ChatGPT

For at komme i gang med træning med ChatGPT skrev Martin Jensen blot et par linjer om sin vægt, og hvad han gerne ville veje om en måned.

På under et minut fik han et træningsprogram, som har gjort, at vægten nu viser 82 kilo i stedet 90,7 kilo, og han har dermed nået sit mål.

- Jeg bruger ChatGPT ekstremt meget i forvejen, og jeg er for nærig. Jeg er fra Jylland, så jeg gider ikke betale for en personlig træner, lyder det.

Og som en, der rejser hele verden rundt på turné og skal bruge meget energi på scenen, besluttede han sig derfor for at komme det til livs med et ambitiøst mål.

Både hvor mange forskellige øvelser, hvor mange sæt, og hvor mange gentagelser han skulle lave for at nå målet, siger Martin Jensen.

- Den har både bedt mig om at løbe, lave ‘upper body-øvelser’, mavebøjninger. Så den introducerede mig både til mange øvelser og til intervaltræning.

Det har også givet ham en helt ny energi og fået ham tændt på ideen om at blive ved med at træne, fortæller han.

Ekspert: Der er meget, ChatGPT ikke kan

Ifølge træningsekspert Mark Abildhauge, der er både fysioterapeut og coach, er metoden med ChatGPT ikke en, alle bør bruge.

- Fra et sundhedsfagligt perspektiv er det meget at tabe på så kort tid. Man plejer at anbefale et halv til et helt kilo om ugen, siger han i ‘Go’ morgen Danmark’.

Derudover skal man være god til at passe på sig selv, for det arbejde kan robotten ikke gøre, siger han.

- ChatGPT går ikke ned i, hvordan man har det, og tager ikke højde for skader, søvn eller mentalt helbred, lyder det fra Mark Abildhauge.

Han påpeger også, at ChatGPT ikke tager højde for, hvilken træning der motiverer en, om man bevarer og opbygger muskelmasse eller for Sundhedsstyrelsens anbefalinger for kost og træning.

- Så man skal selv være opmærksom på, om det virker for en, om man har det godt, og om det giver en god vane, siger han.

Til gengæld kan det også være en god "kickstarter" for nogle, siger Mark Abildhauge.

- Men det kræver, at de har en stålvilje som Martin. Ellers havde alle bare gjort det.

Vil blive ved - på en lidt anden måde

Et andet greb, som Martin Jensen har brugt til at tabe sig, er at skære gevaldigt ned på sit madindtag.

Det er dog ikke en metode, han kan bruge for evigt, erkender han i ‘Go’ morgen Danmark’.

Om få dage rejser han til Ibiza for at spille, og han kommer fortsat til at have et liv med turné og sene nætter.

Hans plan fremover er fortsat at træne ofte, gerne hver dag, og spise varieret og sundt.

Og så vil han forsøge sig med “cold plunge”, som er et isbad, for at se, om det blandt andet kan virke på blodcirkulation, restituering og forbrænding.

- Jeg har virkelig fået fornyet min energi og fået meget mere af den. Så det ville være åndssvagt at smide det væk nu, siger Martin Jensen.