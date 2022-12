Kendt børne-webshop går konkurs

Selskabet skriver på sin hjemmeside, at det ikke kan garantere levering inden jul.



- På trods af flere forsøg på at rette op har virksomheden gennem længere tid har haltet. Det fortæller advokat og partner i Bech Bruun Søren Christensen Volder, der indsat som kurator i sagen, til Finans.

Han fortæller videre til mediet, at det er hans "forståelse", at Pixizoos kunder kun har fået trukket penge for varer, der er afsendt.

Han vil endnu ikke svare på, om kunder, hvis penge endnu ikke er trukket, kan forvente deres varer inden jul. Der forhandles nemlig fortsat om en eventuel overtagelse med en mulig ny ejer.

Pixizoo har eksisteret siden 2014 og sælger alt fra børnetøj til autostole, legetøj og babyudstyr.