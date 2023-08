Karina vejede blot 45 kilo - ét krav gjorde, at hun forlod sin behandling

Alligevel oplever personer med spiseforstyrrelser, at netop det at stille sig op på en badevægt er et krav for at kunne få lov til at komme i behandling hos psykiatrien.

I flere år stod hun op klokken fem for at træne på løbebåndet, hvorefter hun mødte tidligt ind på arbejde, så hun kunne nå at gå rundt på gangene på arbejdspladsen en times tid, inden hun skulle møde ind.

- Vi møder flere, der efterlyser at blive mødt som mennesker og ikke som en spiseforstyrrelse. De får at vide, at de ikke er behandlingsparate, hvis de ikke vil veje sig, eller hvis de ikke tager et bestemt antal gram på om ugen, fortæller direktør i foreningen Laila Walther.

Det viste en mindre undersøgelse fra Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade fra 2018. Her vurderede flere behandlere, at halvdelen af alle voksne med spiseforstyrrelser opgiver den offentlige behandling.

I dag nyder Karina Brogaard mange former for mad og er ikke længere nødt til at spise i et rum for sig selv. Hun er glad for, at hun søgte hjælp et andet sted – hos psykologer og i et privat behandlingstilbud.

Efter et par år med sygdommen søgte Karina Brogaard hjælp og blev henvist til behandling for spiseforstyrrelser i psykiatrien på Skejby Sygehus i Region Midtjylland.

- I mit hoved havde jeg en stor, sort djævel, der råbte ind i hovedet på mig, at jeg skulle løbe og træne og var alt for tyk, og så var der en forsvindende lille engel, der gerne ville være rask, siger hun

For eksempel, at hun igennem sin barndom har lært at pakke sig selv og sine følelser væk, da hun er vokset op i en familie med en søster, der på grund af en Tourette-diagnose fyldte meget i hjemmet.

Karina Brogaard fortalte psykologen og sygeplejersken, at hun hellere ville tale om, hvordan hun havde det indeni: at hendes spiseforstyrrelse var et symptom på en række andre problemer, hun havde kæmpet med længe.

I højere grad at blive set som et "helt menneske" i stedet for ”en spiseforstyrrelse”.

Mere involvering i deres egen behandling og at have mulighed for at tage ansvar.

I perioden 2018-2021 har Videnscenter hos Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade undersøgt, hvilke årsager der er til, at nogle patienter afviser at få behandling for deres spiseforstyrrelse i psykiatrien. Undersøgelsen bygger på 18 interviews med voksne kvinder.

I 2020 anslog behandlingssteder for spiseforstyrrede, at op imod halvdelen af voksne med en spiseforstyrrelse fravælger at få behandling i psykiatrien. Det skriver Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade.

- Jeg vidste, at hvis jeg først så min vægt, så ville min spiseforstyrrelse kæmpe for at få mig længere ned, så snart ”den så” tallet. Hvis der stod 45 kilo, ville den tænke: ”Du kan godt komme ned på 43 kilo”.

Til gengæld fik hun at vide, at hun skulle vejes hver uge. Noget, hun ellers havde holdt sig langt væk fra under hele sit sygdomsforløb, fordi hun var sikker på, at det ville forværre sygdommen.

Men de mange psykiske udfordringer oplevede Karina Brogaard ikke, at psykologen i psykiatrien var interesseret i at tale om.

Også Louise Roed Andersen (til venstre) og Mette Brogaard Endsig (til højre), der medvirker i programmet, oplever, at ugentlige vejninger er et krav for, at de kan få behandling for henholdsvis anoreksi og BED (tvangsoverspisning), hvilket de er kede af. Foto: TV 2

En undersøgelse lavet af foreningen fra 2022 viste, at patienter, der opgav behandlingen, blandt andet ønskede mere fokus på følelsesmæssigt og mentalt velvære frem for vægtøgning.

Hos Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade oplever man også, at det faktum, at man skal stille sig op på vægten, får personer med spiseforstyrrelser til at bakke ud af behandlingen.

Karina Brogaard gik derfor med til at blive vejet. Men efter cirka tre-fire uger lod hun sig udskrive. For hun fik det – som hun selv havde forudset – værre og tabte sig også lidt.

Hun fik at vide, at hun ville blive udskrevet fra behandling, hvis hun ikke lod sig veje hver uge, og at hun skulle tage 500 gram på ugentligt.

Og det ærgrer formand Laila Walther, at vejning og vægtøgning i nogle tilfælde er altafgørende for, om man kan få behandling.

- Vi oplever, at folk får at vide, at de ikke er behandlingsparate, hvis de ikke vil lade sig veje, eller at de bliver sendt hjem på pause fra deres behandling, hvis de for eksempel ikke har taget et kilo på om ugen, siger hun.

Hun anerkender, at vejning kan være vigtigt for at behandle patienter med spiseforstyrrelser, men tilføjer, at hun godt kunne ønske sig, at der var større fleksibilitet i behandlingen og mere fokus på den enkeltes behov.



For psykiatrien er vejning vigtigt

TV 2 har kontaktet Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser i Region Midtjylland.

De udtaler sig ikke direkte om Karina Brogaards sag eller på vegne af andre regioner, men har – ligesom de fleste offentlige behandlingstilbud for spiseforstyrrelser – vejning som en fast del af deres behandling for patienter med moderat til svær spiseforstyrrelse.

I et skriftligt svar til TV 2 forklarer de hvorfor:

- Vejning er et moniteringsværktøj i forbindelse med behandling af spiseforstyrrelse. Det svarer til hvordan man ved hjertesygdomme for eksempel bruger et hjertekardiogram til at monitorere behandlingen, skriver de og tilføjer, at de altid bestræber sig på at lytte til deres patienters ønsker og komme dem i møde så vidt muligt.

De skriver også, at forskning på området viser, at prognosen for patienter med en spiseforstyrrelse er bedst, hvis patienterne hurtigt tager på i vægt. Derfor er regelmæssig vejning vigtig, skriver de.