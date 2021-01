Kan man blive smittet af både den gamle og den nye coronavirus-variant?

- Det ser ud til, at der sandsynligvis er en vis immunitet knyttet til at have været syg. Også mellem mutationerne. Vi mener også bestemt, at vaccinen er virksom over for de forskellige mutationer, fordi vaccinen beskytter i overfladeproteinet, så det skal vi ikke være så bekymrede for, siger han til TV 2.

Hvis man alligevel tester positiv for anden gang, ser det ”snarere ud til at være en slags reaktivering af immunforsvaret”, fremfor et egentligt nyt sygdomsforløb, lyder det fra Anders Beich.

Den nye variant er nemlig ikke en ny sygdom.

- Man kan ikke være 100 procent sikker på beskyttelse (efter smitte eller vaccine, red.), men man har oparbejdet immunitet mod coronavirus af forskellige typer, siger han.



To forklaringer på øget smitte

Den nye coronavariant smitter altså mere, men den tegner ikke til at have en voldsommere effekt hos sin vært.

- Vi kan berolige os ved, at man ikke bliver mere syg af den her variant, siger Beich.

Jan Pravsgaard Christensen, der er professor ved Institut for Mikrobiologi og Immunologi på Københavns Universitet, siger til Ritzau, at der er to mulige forklaringer på, hvorfor denne mutation smitter mere.