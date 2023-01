Kan du kende ham? Her har du set X-factor deltager før

Duoen Skvat har planer om at udgive en sang i det nye år.

Der er sikkert nogle, der genkender den ene halvdel af duoen Skvat, der var med i første audition-runde i ’X Factor’, som blev vist 1. januar.

Det er nemlig ikke første gang, at Kasper Eriksen dukker op på tv-skærmen.

Den 25-årige randrusianer blev et kendt ansigt, da han medvirkede i Viaplays populære program ’Paradise Hotel’ i 2019.

Senere har han også deltaget i ’Kollektivet’ på Viaplay, hvor man fulgte hans sommer i et kollektiv med en række andre realitydeltagere, og senest har han været med i programmet ’Singletown’ på Discovery Channel, hvor han satte sin kærlighed til sin kæreste på prøve.

Glad for kameraet

Og han lægger ikke skjul på, at spotlight og kameraer også var en del af motivationen for at melde sig til ’X Factor’.

- Jeg vil indrømme, at jeg synes, det er sjovt at være foran et kamera, siger Kasper Eriksen med et smil.

Men den største motivation var alligevel at få en sjov oplevelse med kammeraten Asger Boldt, der udgør den anden halvdel af duoen.

Det er 20-årig Asger Boldt enig i.

- Det er ikke, fordi vi havde regnet med at vinde, siger Asger Boldt.

- Jeg har altid har været glad for at synge, men der er bare dét, at jeg ikke har en skøn stemme, siger han og griner.

Ros fra Simon Kvamm

Duoen, der i programmet skiftede navn fra Slef til Skvat, kender hinanden fra en tøjbutik i et storcenter i Randers.



Efter deres optræden roste Thomas Blachman duoen for deres charme, mens Simon Kvamm sendte andre positive kommentarer deres vej:

- Hvis jeg kom ind i en tøjbutik, hvor I stod, så kom jeg ud med poserne fulde, lød det fra Simon Kvamm.

Efter deres ’X Factor’-eventyr har hverken Kasper Eriksen eller Asger Boldt planer om at satse på musikken.

Kasper Eriksen begynder at uddanne sig som ejendomsmægler i begyndelsen af det nye år, og Asger Boldt har fundet ud af, at han gerne vil være skov- og naturtekniker.

Men de har alligevel planer om at udgive en sang i den nærmeste fremtid.

- Så ser vi, hvordan det går, siger Kasper Eriksen.

- Men det er ikke det, vi skal leve af, supplerer Asger Boldt.

Se 'X Factor' på TV 2 PLAY eller hver fredag klokken 20.00 på TV 2.