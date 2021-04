Kæmpe bombe: Århus Håndbold lukker og fusionerer med Skanderborg

Dagen efter den dramatiske afslutning på grundspillet i herrernes håndboldliga fortsætter dramaet nu for fuld styrke uden for banen.

Århus Håndbold har indkaldt til et pressemøde klokken 14, hvor klubben vil 'informere om planer for fremtiden'. Ifølge TV 2 SPORTs oplysninger vil klubben her meddele, at den lukker i sin nuværende form og fusionerer med Skanderborg Håndbold.

Den nye fusionsklub vil ifølge TV 2 SPORT's oplysninger spille videre på Skanderborg Håndbolds ligalicens, mens det nuværende Århus Håndbold bliver tvangsnedrykket.