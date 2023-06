Juni er den mest solrige i dansk vejrhistorie

Siden 1920 er der blevet målt solskinstimer i Danmark.

I de 103 år har vi aldrig haft en lige så solrig juni, som tilfældet har været i år.

For her klokken 09.00 passerede vi 304 timers sol, hvilket er lige nøjagtig nok til at slå den gamle solskinsrekord i juni på 303 timer fra 1940.



Dermed er det en gammel vejrrekord, der i dette øjeblik er blevet sat til vægs.

Ifølge klimanormalen for perioden 1991-2020 er der normalt 227,3 timers sol i årets første sommermåned. Dermed har vi indtil videre fået næsten 80 timer mere solskin end normalt.

Top ti over solrigeste juni

Solskinstimer i juni 2023 er indtil onsdag klokken 09.00.