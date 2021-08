Juli ender betydeligt varmere end normalt

Nedbør og solskin tæt på normalen

I lang tid havde juli et markant nedbørunderskud, men den sidste uges udbredte regnskyl med stedvis meget kraftige byger har sørget for at bringe den samlede nedbørmængde (til og med fredag) op på lige over 70 millimeter på landsplan.

Det er lidt over den gennemsnitlige månedsnedbør for juli, der lyder på 65,8 millimeter.

