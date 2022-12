Julen er familiekonflikternes tid – sådan undgår du dem juleaften

Neela Maria Sris mener, at der især er én ting, man kan gøre for at undgå den slags konflikter juleaften. Det handler om at forberede sig på, hvordan man vil tackle spændinger på dagen.

- Det kan være en god ide at tænke over, om der er nogle samtaleemner, der er bedre end andre, noget, man ikke skal komme ind på eller personer, man måske skal tilbringe lidt mindre tid ved siden af end andre, siger hun.

Hun opfordrer samtidig til at "realitetstjekke" sine forventninger til aftenen. På den måde går man ind til aftenen med mere realistiske forventninger.

- Og så må man indstille sig på, at det er kompromisernes aften. Det kan være ved at sige til sig selv, at så vigtigt er det heller ikke.

Kan ikke styre andres adfærd

Samtidig skal man gøre sig klart, at man ikke kan styre andre menneskers adfærd. Til gengæld kan man godt tænke over, hvilke situationer det er, man typisk havner i juleaften, som kan være konfliktudløsende.

- Hvis man har et ønske om, at det skal være en stille og rolig aften, så kan man øve sig i at navigere uden om de emner, man ved, der er uenighed om, forklarer Neela Maris Sris.