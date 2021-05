Jens Lundgren "træder af": - Jeg oplever ikke, at vi har en krise længere

De fleste kender ham som forsker, professor og folkeoplyser om coronavirus. Men fremover er sidstnævnte titel lagt på hylden for Jens Lundgren.

Det meddelte han torsdag på Twitter, og nu uddyber han sin beslutning over for TV 2.

- Jeg gik ind i det her ud fra en faglig vurdering om, at det var vigtigt med krisekommunikation. Og jeg oplever ikke, at vi har en krise længere, siger Jens Lundgren.