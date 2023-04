Ingen har gjort det, som tidligere AGF'er gør med klodens største talenter

- Hvem siger, jeg har lyst til at træne et seniorhold?

- Og så er det selvfølgelig spændende, at jeg får lov til at arbejde med nogle af verdens bedste spillere. Verdens bedste unge spillere, siger Mike Tullberg.

- Trykket fra klubben er stort. Der bliver virkelig forventet noget. Det er et pres, jeg rigtig gerne vil arbejde under. Også som ungdomstræner.

Her har han ikke bare et ansvar for at skabe resultater, men også for at sikre fremtiden på førsteholdet. En stor, men samtidig hamrende interessant opgave, må man forstå.

I alt har Tullberg haft ansvaret for Dortmund i 51 kampe i de tyske turneringer. Her har han i gennemsnit skrabet 2,59 point til sig. Et pointsnit, som ingen trænere i de bedste U19-rækker i Tyskland historisk set har kunnet matche.

- Det er jeg meget stolt over, for det er ikke normalt at klare sig så godt, når man samtidig skubber så mange op, siger Mike Tullberg.

- For mig er det vigtigt, at vi i år har skubbet seks ungdomsspillere op i systemet. Vi har på intet tidspunkt kunnet stille med det bedst mulige hold, og alligevel har vi været i stand til at blive vesttysk mester uden at tabe en eneste kamp.

For mens der i en lind strøm er blevet sendt unge spillere op på førsteholdet, er det i dén grad også lykkedes at sætte point på kontoen og trofæer i pokalskabet.

Kombinationen af at udvikle talenter og skabe resultater ser ud til at passe Mike Tullberg ganske glimrende. Forventningerne bliver i hvert fald opfyldt på begge arbejdsområder.

Derfor giver det også god mening, at han kastede sig over trænergerningen, da han grundet skader så sig nødsaget til at stoppe i en alt for tidlig alder.

Mike Tullberg, der i 2007 blev solgt til italiensk fodbold efter et særdeles akrobatisk spark mod Brøndby, omtaler sig selv som et "større trænertalent end fodboldtalent".

- Jeg synes jo, at jeg er blevet bekræftet i, at jeg har gjort det godt, ved at jeg har fået forlænget min kontrakt to gange to år før tid, hvor jeg nærmest selv har kunnet bestemme betingelserne.

Læg dertil, at Tullberg og Dortmund de seneste to sæsoner har spillet sig i kvartfinalen i Youth League, ungdommens svar på Champions League. Det er aldrig tidligere sket i klubbens historie.

Karrieren som træner startede i tyske Oberhausen, hvor han også var på kontrakt, da han som spiller kastede håndklædet i ringen. Han fik ansvaret for klubbens U19-hold, hvor han med en overraskende sejr over netop Dortmund vakte storklubbens interesse.

- At bruge tid på mennesket og generelt være nysgerrig på ting har jeg altid gjort og været, så jeg vidste godt, at da jeg stoppede, ville jeg være træner, siger Mike Tullberg.

- Jeg var desværre meget skadet allerede som 17-18-årig, men jeg syntes, det var sjovt at gå og hjælpe nogle af de andre unge spillere og give dem et par tips omkring nogle ting.

Lige siden tiden på fodboldkostskolen Hessel Gods i Grenå har Tullberg vidst, at han på et tidspunkt ville prøve sig selv af som træner.

- Jeg elsker at arbejde med mennesker. Hvis jeg ikke var fodboldtræner, ville jeg helt sikkert lave et eller andet, hvor jeg havde med mennesker at gøre. Jeg elsker at bruge tid på, hvordan man tackler hvert enkelt menneske, og hvilke knapper man skal trykke på.

Han bruger stortalentet Jamie Bynoe-Gittens som et eksempel. Briten har tidligere været hårdt plaget af skader, og derfor har der været et stort behov for også at arbejde med det mentale.

- Det er spillere, som man kommer rigtig, rigtig tæt på. Der er nogle, hvor der har været brug for, at man lige går en tur rundt om søerne med en is og snakker om andre ting end fodbold. Det er vigtigt, at de som spillere mærker, at du som menneske gerne vil gå en ekstra meter for dem.

- Jeg tror især, at det er vigtigt for sådan en trænertype som mig. Det er svært for mange spillere i starten, for jeg forlanger utroligt meget, og jeg er utroligt direkte. Det er vigtigt for mig også at bruge tid med dem uden for banen.

"Jeg er meget autentisk"

Når man har med mennesker at gøre på den måde, som Mike Tullberg har, er det afgørende, at han også har et godt kendskab til sig selv og sin egen personlighed.