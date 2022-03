Influenzavaccinerne beskytter ikke mod smitte hos stor del af befolkningen, siger SSI

Vaccinens effektivitet er også nedsat af, at smitten i år er kommet lang tid efter, at vi i oktober begyndte at vaccinere mod influenza.

Normalt starter sæsonen i december og starten af januar; i år er smitten først kommet i marts.

Hvad vil konsekvensen være af, at vaccinerne ikke er særligt effektive?

- Flere personer vil være modtagelig for en influenzainfektion, siger Ramona Trebbien fra SSI.

Er der også flere, der vil dø?

- Når vi har influenzasæson, så er der jo nogle, som dør, fordi de får en infektion. En infektion kan få det til at vippe, hvis man er ældre eller har en sygdom, der gør, at ens immunforsvar ikke fungerer optimalt.

Indtil videre er der registreret 11 dødsfald med influenza i denne influenzasæson.

Toppen er endnu ikke nået

Fra uge 9 til uge 10 blev antallet af registrerede influenzasmittede fordoblet, og vi har stadig til gode at se toppen af smittekurven, siger Ramona Trebbien.

- Vi ser lige nu en eksponentiel vækst, så vi tror, at der kommer til at være yderligere stigning de næste uger. Hvor lang tid, det varer, er lidt svært at sige.

- Nu går vi ind i foråret, så det kan være, at vi får god gavn af sæsoneffekten, når vejret bliver varmere, og folk er mere ude, siger hun.