Ibens far blev dømt i grusom sag – 48 år efter kommer han med uventet ønske

”Kære Ole

Dette er et brev, som jeg har tænkt meget over.

Der har været mange overvejelser over, om hvorvidt jeg skulle reagere. Men jeg har valgt at skrive. Dette gør jeg ikke fordi jeg ønsker eller forventer egentlig kontakt, men fordi det for mig, er det rigtige at gøre.

Som du ved, at jeg valgt at deltage i en dokumentar på TV 2, ikke for at udstille nogen, men for at give mit udmyge bidrag til at italesætte problematikken i støtten til børn og unge med en svær barndom.

Jeg indrømmer gerne, at jeg har haft sorg og vrede over den ulykkelige situation, som er en del af en barndom. De svigt som I begik, er naturligt nok blevet en del af mine måde at betragte verden på. Men når det er sagt, har jeg også fået mange gode ting med. Jeg har et godt liv, hvor jeg omfagner det gode og det onde.

I min optik har I haft jeres egne ar på sjælen, og jeg tror ikke på, at I har ville mig noget ondt. Men omstændigheder har gjort, at I har handlet, som I gjorde.

Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at livet ikke til tider har været svært, og at tanken om jer har været svær. Især har tanken om at du ikke har vidst interesse eller taget kontakt efterfølgende. Hun kunne jo af gode grunde ikke, da hun jo døde.

Jeg vil altid være taknemmelig for at I valgte at adoptere mig, og give mig en chance for et godt liv.

Kærlig hilsen Iben"