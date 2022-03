I nat skal du stille uret en time frem - og det er måske sidste gang

Flere har udtrykt bekymring om, at forskellige dele af EU ville være i forskellige tidszoner som resultat af, at det er op til de enkelte lande at beslutte, hvilken tid man gør permanent.

Det kan du læse mere om her.

I USA har man i senatet fornylig stemt for at gøre sommertid permanent fra 2023. For at det bliver indført, skal det godkendes i Repræsentanternes Hus og af den amerikanske præsident, Joe Biden.

Det er ikke slut endnu med de mange forårs- og sommertegn, for i starten af maj gør de lyse nætter deres indtog.