I nat kan du se supermånen på himlen

Hvis man fredag aften tager et kig op på himlen, vil man ikke bare opleve en fuldmåne. Man vil sikkert også bemærke, at Månen fremstår større end normalt.

Når man sammenligner de to tilsyneladende størrelser med hinanden, vil Månen under en supermåne fremstå 12 procent større end under en mikromåne.

Ét sted bliver aftenen ødelagt af skyer

Månen står op omkring klokken 19 fredag aften og går først ned lørdag morgen omkring klokken 07.

Dermed er Månen til sted på himlen i de mørke timer, hvilket give god mulighed for at observere aftenens supermåne.

Også rent vejrmæssigt får man i det meste landet god udsigt til aftenhimlen. Dog skal man et stykke ud på aftenen, før det for alvor klarer op øst for Storebælt, mens man på Bornholm må vente indtil sent på natten, før Månen viser sig frem.

Jo længere mod øst man kommer, des mere af aftenen vil altså være domineret af skyer.