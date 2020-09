I dag træder den nye ferielov i kraft

På grund af den ændrede optjeningsperiode i den nye ferielov kan du i udgangspunktet ikke nå at opspare en uges ferie til efterårsferien i 2020 - medmindre du har lagt feriedage til side fra den gamle ferielov.

Ønsker du at holde betalt ferie i efterårsferien, kan du dog lave en aftale med din chef om at holde et par dages ferie på forskud.