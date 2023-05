I dag kan du blive betalt for at bruge el

- Det er medicinen, som så småt begynder at virke. Vi skal have mere vedvarende energi ind i elsystemet. Det er især solceller, som bare banker derudaf på en flot dag som i dag, hvor forbruget samtidig er lavt i hele Europa, fordi det er weekend, siger han.

Og det er meget store udsving, som danskerne har oplevet det sidste år på elmarkedet. Først frygten for stigende elpriser og nu, at du kan tjene på at bruge el.

Mellem klokken 13 og 15 er elprisen helt i bund - særligt i Vestdanmark, hvor prisen kommer helt ned på minus 97 øre per kilowatt-time, mens den i Østdanmark rammer minus 7 øre per kilowatt-time.

Prisen på el går nemlig i minus i hele landet, og nogle steder kan du sågar blive betalt for at bruge el.

Han forklarer, at kombinationen betyder, at markedet derfor i dag bliver oversvømmet af billig energi.

Ustabilitet er svært at have med at gøre. Hvorfor er det ikke muligt at skabe lidt mere ensartethed på det her område?

- Vi skal nok vænne os til, at udsvinget bliver større fra dag til dag og fra time til time, svarer Kristian Rune Poulsen.

Det skyldes, ifølge chefkonsulenten, at vi er i gang med at bygge et energisystem, som ikke er afhængigt af gas og kul udenfor Europas grænser.

Fortsætter i de kommende måneder

Til gengæld er det så afhængig af vind og vejr, der som bekendt kan være mere uforudsigeligt.

- Når priserne bliver så negative, som i dag, er det et udtryk for, at vi har øvet os på at kunne regulere energisystemet lidt bedre i Danmark. Derimod er det helt nyt for resten af Europa, siger Kristian Rune Poulsen.

Og der er mere godt nyt. For Green Power Denmark vurderer, at den gode energibølge fortsætter i de kommende måneder.

Derimod kan de høje energipriser fra efteråret være fortid. De var, ifølge chefkonsulenten, forårsaget af ekstrem dyr fossilenergi, som vi er afhængig af, når det ikke blæser eller solen ikke skinner.

- De er faldet rigtig meget det sidste års tid, siden vi ramte toppen. Gaslagrene er ved at blive fyldt. Der er intet, der tyder på ekstreme priser, siger Kristian Rune Poulsen.