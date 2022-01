Hvornår slipper vi for mundbindet?

Den nye Omikron-variant kan til gengæld tale for, at vi kan smide mundbindene om kort tid, fordi sygdommen tyder på ikke at give særligt slemme forløb. Men den kan også tale for, at vi skal holde på dem længere, da varianten er mere smitsom.

- Jeg tror faktisk, at de to faktorer udligner hinanden. Så når vi når hen til, at smittetallene daler de næste par måneder og er i samme leje, som vi var sidste sommer, synes jeg, at vi skal ophøre med mundbind, siger Henrik Nielsen.

Hvor stor en forskel gør mundbind egentlig?

Mundbind hjælper på at hindre spredning af infektionen.

Ifølge Niels Høiby viser studier, at antallet af infektioner, der spredes, bliver halveret.

- Effektiviteten er meget høj ved høj hyppighed af smittetilfælde. Er hyppigheden lav, kan man ikke påvise en effekt af maskerne, fordi så er der ikke noget at måle på, siger han.

Henrik Nielsen er enig. Hvis man også holder afstand, så er mundbindet omsonst. Men hvis man er i tæt kontakt, er det et godt værn mod smitte.

- Mundbind og masker dækker for luftvejene, hvor vi bliver smittet gennem. Det er lige så vigtigt den anden vej, hvor den, der kunne have smitte i halsen, blokerer det med mundbindet, så man ikke hoster på andre, lyder det fra overlægen.

Han tilføjer, at sygdom godt kan slippe uden om kanterne på kinderne, og derfor ikke er mundbind 100 procent sikkert. Men "det gør dog noget".