Hvorfor må blomsterbutikker og Normal holde åbent, når Flying Tiger skal være lukket?

I en mail til TV 2 skriver administerende direktør i Flying Tiger Copenhagen, Martin Jermiin:

- Vi oplever som alle andre i detailhandlen konsekvenser af nedlukningen. Men vi følger myndighedernes retningslinjer og har forståelse for, at vi i Danmark skal have brudt smittekæden og bevare kontrollen over pandemien, så vi på den anden side kan få åbnet landet og detailhandlen sikkert op igen. Indtil da er vi glade for, at vi i stigende grad møder vores kunder på vores webshop. Herudover anerkender vi naturligvis, at nogle essentielle butikstyper har lov at holde åbent under nedlukningen, og at vi ikke er en af dem.

Nedenfor ser vi nærmere på nogle af de butikker, som fortsat kan holde åbent, og hvordan det giver mening.

Ostehandlere, chokoladebutikker, vinhandlere og slagtere

Ordet dagligvarer er afgørende for, at ikke blot dagligvarebutikker fortsat kan lukke kunder ind. Dagligvarer dækker, ifølge Erhvervsministeriet, over varer, "der forbruges, når de anvendes (dvs. kortvarige forbrugsgoder)".