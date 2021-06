Hvorfor må 25.000 se fodbold, når festivaler ikke kan blive afholdt, spørger interesseorganisation

Og det kommer den nye genåbningsplan ikke til at ændre ved, oplyser talsperson Søren Eskildsen til TV 2.

- Det kan påvirke vores små arrangementer, men det ændrer ingenting i forhold til muligheden for en stor festival i september, siger Søren Eskildsen, der for flere kommentarer henviser til Dansk Live.

Aftale giver ikke festivaler bedre muligheder for små arrangementer

Især en ting i aftalen undrer sekretariatschef i Dansk Live, Esben Marcher: At der nu kan være 25.000 tilskuere i stedet for 16.000 i Parken under EM.

Han påpeger, at festivalerne ikke har fået bedre muligheder for at gennemføre de alternative arrangementer.