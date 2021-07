Hvorfor bremser juli-varmen ikke smitten i Danmark?

Kun én at bebrejde for stigende smitte

Når det kommer til danskernes opførsel, forstår man på begge eksperter, at det både kunne have set bedre og værre ud.

På den ene side mener Anders Fomsgaard og Lone Simonsen, at det taler til coronavirus fordel, at Danmark har åbnet mere op.

-Vi har lukket Danmark op på vid gab, og der har været store events. For eksempel EM og studenterfester. Det er en masse mennesker, der giver los, siger Anders Fomsgaard.

På den anden side taler det ifølge de to eksperter til epidemikontrollens fordel, at folk opholder sig mere udenfor, og at skolerne er lukket.

Yderligere kan snart halvdelen af den danske befolkning kalde sig for færdigvaccineret.

Men på trods af vaccineudrulningen ser smittetallet helt anderledes ud i forhold til sidste gang, sommeren gav Danmark en hjælpende hånd.

Og spørger du de to eksperter, er der kun én at bebrejde for det: Delta-varianten.