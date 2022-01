Hver fjerde ansatte i børnehaverne kan ikke komme på arbejde

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har torsdag ikke haft mulighed for at stille op til interview med TV 2.

Hun henviser i stedet til et brev sendt til kommunerne, som slår fast, at de ifølge dagtilbudsloven har ”… en pligt til at opfylde pasningsgarantien i loven.”

Men at de samtidig kan gøre brug af den omtalte nødbremse: ”… som I som ansvarlige kommunalbestyrelser kan være nødt til at tage i anvendelse, når der helt ekstraordinært opstår en situation, hvor I må konstatere, at det er umuligt for kommunen at opfylde pasningsgarantien.”