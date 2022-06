Hospital fejlbehandlede kræftpatient – der sker fejl i hele landet, siger overlæger

På grund af travlhed var det ikke alle utilsigtede hændelser, der blev indberettet, oplyser Arbejdstilsynet, som påpeger, at der trods underrapportering alligevel er et højt antal fejl. Det gælder også episoden med den fejlbehæftede kemobehandling.

Omstændighederne på sengeafsnittet for blodsygdomme er langt fra enestående.

Overlægeforeningens medlemmer landet over melder tilbage om et højt antal fejl på sygehusene, siger formand Susanne Wammen.

- Situationen i Aarhus ligner det, vi hører fra størstedelen af landet. Fire ud af ti læger siger, at der sker alvorlige utilsigtede hændelser på grund af travlhed og personalemangel, siger hun.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) siger til TV 2, at situationen på landets sygehuse ikke er god nok lige nu.

- Situationen med personalemangel på sygehusene er alvorlig. Mangel på arbejdskraft er en generel udfordring for samfundet og udgør et ekstra pres på sundhedsvæsenet. Der er ingen snuptagsløsninger, skriver Heunicke i et svar.

Han peger desuden på, at regeringen afsatte en milliard kroner i en coronavinterpakke sidste vinter, der skal styrke sygehusene.

- Det er hverken rimeligt eller forsvarligt, at personalet på sygehusene skal arbejde under forhold, der gør dem syge, siger ministeren.

Der er ikke sket alvorlige fejl

Anne-Kathrine Ørntoft understreger, at hverken patienten, der modtog kemobehandling, eller de andre patienter, der nævnes i rapporten, kom til skade som følge af fejlene.

- Men der sker fejl, og det er ikke sjovt at begå en fejl. Det er mennesker, vi arbejder med, og ingen sygeplejerske synes, at det er sjovt at begå fejl.

Når mange fejl ikke bliver indberettet, ved I så, at der ikke er sket alvorlige fejl?

- Vi talte med sygeplejerskerne, og mange gik med en følelse af at lave fejl, de ikke havde indberettet, men det var som regel nogle ganske små ting, der ikke havde betydning.

Kan I garantere for patientsikkerheden i dag?

- Vi kan helt sikkert garantere for patientsikkerheden i dag, men jeg kan godt genkende, at både sygeplejersker og læger har været bekymrede for patienterne. Det er derfor, de arbejdede uden pauser for at sikre patienternes sikkerhed.

Der sker fejl landet over, og det er både patienter og sundhedspersonale, som det går ud over.

I en undersøgelse fra Dansk Sygeplejeråd i marts svarede fire ud af fem sygeplejersker, at de på grund af personalemangel oplevede konsekvenser for patientsikkerheden.

Det kan i sidste ende blive meget alvorligt, mener formanden for Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen.

- Det er en veldokumenteret konsekvens af, at der er for få sygeplejersker til at tage sig af de mange voldsomt syge patienter. Jo færre sygeplejersker der er, jo mere går det ud over patientsikkerheden og antallet af patienter, der dør som følge af indlæggelsen, siger hun.

Sundhedsministeriet oplyser, at man siden målsætningen fra 2019 om at ansætte 1000 flere sygeplejersker ved 4. kvartal 2021 havde tilført 221 sygeplejersker samt 153 fuldtidsbeskæftigede medicinstuderende.