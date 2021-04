Horsens var foran 3-0, men endte med at rykke ned

Efter 52 minutter var AC Horsens foran 3-0, men Vejle satte en slutspurt ind og scorede tre kasser i kampens afslutning.



Indskiftede German Onugkha stod bag alle Vejles scoringer. Den sidste satte han ind i det sidste minut af den ordinære spilletid.

Dermed er AC Horsens' chancer for overlevelse ovre. Der er 13 point op til netop Vejle på den tiendeplads, der sikrer en sæson mere i Superligaen.

Randers FC og AGF er de to tilbageværende østjyske hold, mens Silkeborg IF ligger nummer to i 1. division.

To Horsens-straffespark i første halvleg

I fredagens opgør var Vejle bedst i indledningen, men manglede at spille sig frem til de helt store chancer.

Anderledes effektiv var Horsens, der før pausefløjt fik to af spillets allerstørste muligheder fra 11-meterpletten.

Først blev Horsens' offensive profil nedlagt efter 21 minutters spil. Efter en VAR-gennemgang blev straffesparket dømt, og Prip sparkede den sikkert ind.