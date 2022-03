Højtryk i weekenden kan sætte ny rekord

Kan blive højeste lufttryk i marts nogensinde

Lufttryk er et begreb for, hvor meget luften over vores hoveder vejer, og dermed hvor højt et tryk luften udøver på blandt andet jordoverfladen. Jo højere tryk, des mere vejer luften.

Normalt er lufttrykket omkring 1013 hektopascal. Det svarer til, at der over hver kvadratmeter på jorden er en vægt fra luften på lidt over 10.300 kilo.