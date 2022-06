Høje benzinpriser får flere til at overveje en elbil – men hvor meget kan man spare?

Men allerede da prisen krydsede 15 kroner literen i foråret, begyndte danskernes interesse for elbiler at vokse hurtigere end normalt, fortæller Jan Lang.

- Der er ikke andre faktorer end benzinprisen, der har ændret sig markant. Interessen for elbiler har været støt stigende, men i marts måned nåede den et nyt niveau, siger han.

Og elbilerne går da også som varmt brød hos Bilbasen.

Brugte elbiler er dyrere end nye

Selvom det i gennemsnit tager lige under 40 dage at sælge en bil hos Bilbasen, tager det for tiden kun omkring to uger for nyere elbiler – og under én uge for de mest populære modeller.

Det til trods for, at de let brugte elbiler ofte er markant dyrere, end hvis man købte dem friske fra fabrikken.