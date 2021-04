Hjemmeside udpeger Danmarks bedste kommune – se hele listen her

Hvilken kommune er i grunden Danmarks bedste?

Mange vil sikkert hævde, at netop deres kommune er et smørhul i det danske landskab, men nu kan diskussion høre op - i hvert fald for en stund.

Hjemmesiden Findboliger.dk har givet svaret i en nylig undersøgelse blandt 95 af Danmarks 98 kommuner.

I undersøgelsen indgår ni forskellige forhold, som er vurderet vigtige for det gode liv.