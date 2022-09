Historisk fiskehandler beder om hjælp: - Det er den stille død for mig

Men for Jakob Clausen, er det heller ikke en løsning, at staten overtager hans regning. Det er noget helt andet, han ikke forstår ved regeringens forslag om at skubbe regningen foran sig.

- Jeg er sådan set så stolt af det jeg gør, at det ville jeg ikke engang tage imod. Men løsningen for mig bliver ikke nemmere, fordi det kom jo frem, at den gæld vi skal betale, kommer der en rente på.

- Den stille død

Regeringen foreslog onsdag en låneordning, der skal sprede ekstraregningen ud over flere år. Det handler konkret om den del af regningen, der ligger over prisniveauet fra efteråret 2021. Der blev også lagt op til en afbetalingsperiode på fem år og en rente, der ifølge regeringen kan lyde på ”plus/minus to procent”.

Om det sagde skatteminister Jeppe Bruus:

- Vi foreslår, at man har en mulighed for at få ro på regningen, at man ikke skal betale mere af regningen, end man gjorde i sidste kvartal.

- Jeg kan sende regningerne ud i fremtiden, men det sover jeg da ikke bedre om natten af. Det kommer jeg da kun til at sove dårligere af de næste fem år.

Og det bliver ikke nemmere for Jakob Clausen at komme videre, når der også er færre og færre kunder i butikken.

- Det er den stille død for mig.

Der kom faktisk ikke nogle løsninger frem under debatten. Vi ser ind i en alvorlig situation. Det var alle deltagerne i debatten enige i.

- Det kedelige svar er, at vi kan ikke få situationen til at forsvinde, siger Jeppe Bruus og fortsætter:

- Alle bliver fattigere i de her uger og måneder.





TV2 ØSTJYLLAND har tidligere fulgt den unge direktør i serien 'Fisken på disken’ om arbejdet i landets ældste fiskehandel. Du kan se første afsnit nedenfor.