Her vil regeringen indføre coronapas

Regeringen ønsker at genindføre krav om coronapas på en række udvalgte lokaliteter, herunder indendørs serveringssteder og natklubber.



Det erfarer TV 2.

Nedenfor kan du få et overblik over, hvor regeringen vil indføre coronapas.

Uanset antal personer

Indendørs serveringssteder (take away undtaget)

Natklubber og diskoteker

Partybusser med videre (ved servering af alkohol)

Besøgende på botilbud, plejecentre og sygehuse (nære pårørende undtaget)

Besøgende i fængsler og arresthuse

Ved over 200 personer indendørs eller 2000 udendørs

Koncerter og forestillinger

Biografen eller lignende storskærmsarrangementer

Betalende tilskuere ved idræt

Større menighedsarrangementer

Museer, kunsthaller

Gudstjenester og religiøse handlinger

Folkeoplysning, herunder aftenskoler med videre

Zoologiske anlæg og akvarier

Bade- og legelande, svømmehaller

Forlystelsesparker, spillehaller og kasinoer

Konferencer, foredrag, messer og dyreskuer

Kræver at corona er samfundskritisk

For at krav om coronapas kan blive genindført, skal coronavirus karakteriseres som en samfundskritisk sygdom.

Det ønsker regeringen, at det bliver på baggrund af en anbefaling fra Epidemikommissionen. Det har TV 2 tidliger erfaret.

For at gøre virussen samfundskritisk igen kræver det, at der ikke er et flertal imod forslaget i Epidemiudvalget. Det er endnu uklart, om det er tilfældet.

Indtil videre tyder det dog på, at flere partier, herunder SF, de radikale, Enhedslisten og de konservative er positivt stemt.