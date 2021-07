Her truer torden og skybrud lørdag

På Sjælland ser det ekstra interessant ud. Her kan, hvis solen ellers får lov, dannes byger i eftermiddagstimerne. Disse kan, afhængig af solopvarmningen, udvikle sig til at blive kraftige tordenbyger.

I forbindelse med disse tordenbyger har TV 2 VEJRET lavet et risikovarsel for torden og skybrud i tidsrummet klokken 17 til 23.

Bemærk her, at Danmark spiller kvartfinale ved EM i fodbold mod Tjekkiet klokken 18, hvor mange skal ud og se kampen på storskærm. Der er altså en lille risiko for, at dette kan blive en meget våd fornøjelse, især på Sjælland.