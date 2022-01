Her kommer der mest sol - men pas på i morgentrafikken

Resten af dagen fortsætter termometret i samme temperaturleje med 2 til 3 graders varme.

På trods af det kølige vejr bliver mandagsvejret en god anledning til at komme lidt udenfor. Dagen bliver nemlig med tørvejr og mulighed for lidt eller nogen sol.



Her kommer der mest sol

Dagen lægger fra land med overvejende skyet vejr vest for Storebælt.

Øst for broen er der derimod gode chancer for at starte dagen med nogen sol. Og især Bornholm kommer til at ligge i et smørhul med solrigt vejr hele mandagen.