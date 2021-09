Her kan temperaturen igen nå over 20 grader

Det bliver lidt køligere i den nordøstlige del af landet, hvor de højeste temperaturer vil være mellem 16 og 19 grader.

Efterhånden vil man opleve, at vinden tager til, og det er et forvarsel om et vejrskifte med masser af regn, der venter os i den kommende uge. Mandag kan temperaturen dog for tredje dag i træk nå 20 grader, hvilket vil give os løvfaldssommer.