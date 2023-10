Her kan frosten komme

For mindre end en uge siden havde vi den varmeste oktobernat i 150 år , og kun få steder var vi under 10 grader den seneste nat.

Det kan derfor være svært at forstå, at nattefrosten banker på. Ikke desto mindre vil termometrene den kommende nat nå ned nær frysepunktet – og måske lokalt også ned under frostgrænsen.