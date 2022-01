Her kan der komme snebyger på en blæsende torsdag

Aftagende vind

I eftermiddag vil det fortsat være solrigt i en stor del af landet.

Over de østlige egne er der dog stadig mulighed for en enkelt snebyge fra Kattegat.

Den kolde polarluft fra nord sørger ikke bare for kraftig vind, men også, at temperaturen i dagens løb kun lige nøjagtig befinder sig over frysepunktet.

Især over land vil vinden være aftagende sidst på eftermiddagen. Langs kysterne vil det fortsat blæse med op til en stiv kuling.